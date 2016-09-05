Суд отказался рассматривать второй иск экс-генподрядчика «Зенит-Арены»

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области перенес до октября рассмотрение второго иска бывшего генерального подрядчика строительства стадиона «Зенит-Арена» на Крестовском острове к властям Северной столицы, сообщает пресс-служба суда.

«Исковое заявление оставить без движения», — говорится в определении суда. Там пояснили, что исковое заявление подано с нарушением требований: заявление и претензия подписаны представителем, у которого отсутствуют полномочия на их подписание. Истцу предложено исправить нарушения до 1 октября.

Корпорация «Трансстрой» требует от суда признать недействительным односторонний отказ комитета по строительству Санкт-Петербурга от государственного контракта на строительство стадиона. Соответствующие иски были поданы 31 августа.

Ранее в понедельник «Коммерсантъ» сообщил, что бывший генподрядчик строительства «Зенит-Арена» «Трансстрой» подал в суд на Федеральную антимонопольную службу (ФАС) РФ. Компания таким образом пытается признать незаконным включение компании в реестр недобросовестных поставщиков. По данным издания, оба иска были приняты к производству. Предварительное заседание по первому назначено на 18 октября, а по второму — на 27 сентября.

Министр спорта России Виталий Мутко обещал, что стадион в Санкт-Петербурге будет готов в декабре 2016 года. На «Зенит-Арене» должны пройти игры Кубка конфедераций-2017 и матчи Чемпионата мира по футболу-2018.