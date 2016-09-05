СК объяснил причину ареста ловца покемонов в храме

Следственный комитет заявил, что арестованный за ловлю покемонов в храме Екатеринбурга блогер Руслан Соколовский употребляет наркотические вещества, нигде официально не работает, не учится, не имеет регистрации в городе. Кроме того, оставаясь на свободе, блогер мог бы продолжить снимать антиобщественные ролики, заявили следователи. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на официального представителя СКР Владимира Маркина.

Таким образом, данные обстоятельства СК считает оправданием для заключения под стражу, а вопрос избрания в отношении Соколовского подписки о невыезде, либо домашнего ареста назвал проблематичным.

Руслан Соколовский взят под стражу на два месяца в Екатеринбурге. Однако задержанный обжалует свой арест. Полиция возбудила уголовное дело по статьям 148 «нарушение права на свободу совести и вероисповеданий» и 282 «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» УК РФ.

Причиной задержания стал видео ролик, выложенный блогером в сеть. Соколовский ловил покемонов, играя в Pokemon GO в Храме-на-Крови. Об этом сообщалось ранее.

В ходе проверки выяснилось, что в ролике использовалась нецензурная лексика, напоминающая церковное пение. Также Соколовский пытается высмеять основы христианства, утверждают в СК.

Напомним, что мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман попросил патриарха Кирилла заступиться за Руслана Соколовского. Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл попросил оказать юридическую помощь арестованному, а также выразил готовность «протянуть руку» в случае освобождения Соколовского.