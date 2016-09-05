Во Владивостоке за жалобу на плохое питание уволили полицейского

Офицер полиции, опубликовавший ролик о пайке, который выдавался охране на форуме ВЭФ, под давлением начальства написал рапорт об увольнении. Об этом пишет «Владивосток-новости», официального подтверждения информации пока нет.

1 сентября полицейский выложил в интернет видео, на котором запечатлен обеденный паек, выдававшийся офицерам, стоявшим на дежурстве на Русском острове с 7:00 до 19:00. Он утверждал, что этот набор продуктов стоит дешевле, чем корм для животных.