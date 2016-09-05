Отобраны 10 изображений-претендентов на новые банкноты

Центробанк России обнародовал победителей второго этапа конкурса по выбору символом для банкнот номиналом 200 и 2000 рублей. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Россияне проголосовали за Владимир (Золотые ворота и Успенский собор), Волгоград (скульптура «Родина-мать зовет!» и Мамаев курган), Дальний Восток (Космодром Восточный и мост на остров Русский), Иркутск (озеро Байкал и бабр), Казань (Казанский кремль и Казанский (Приволжский) федеральный университет), Нижний Новгород (Нижегородский кремль и Нижегородская ярмарка), Петрозаводск (музей-заповедник «Кижи»), Севастополь (Памятник затопленным кораблям и Херсонес Таврический), Сергиев Посад (Свято-Троицкая Сергиева Лавра) и Сочи (олимпийский стадион «Фишт» и курорт «Роза-Хутор»).

Во время третьего этапа отбора, который состоится 5 сентября, россияне выберут два города. Через два дня в эфире телеканала «Россия 1» состоится финальное голосование.