05 сентября 2016, 13:32
Петербург снова стал самым привлекательным направлением для туристов в Европе
Санкт-Петербург уже второй год подряд получает награду как лучшее туристическое направление Европы. Об этом сообщает сайт премии World Travel Awards.
Премию как лучшее островное направление получила Мадейра в Португалии, а французский Лион назвали лучшим направлением для городской турпоездки.
В рамках награждения были отмечены такие компании, как Europcar и Lufthansa.
Церемония награждения проходила в Сардинии. В голосовании за звание победителя приняли участие почти 1 млн человек.
Отметим, что в 2015 году Петербург получил награду как место с «исключительно богатой историей» и «многовековыми традициями и блестящим будущим».
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