Петербург снова стал самым привлекательным направлением для туристов в Европе

Санкт-Петербург уже второй год подряд получает награду как лучшее туристическое направление Европы. Об этом сообщает сайт премии World Travel Awards.

Премию как лучшее островное направление получила Мадейра в Португалии, а французский Лион назвали лучшим направлением для городской турпоездки.

В рамках награждения были отмечены такие компании, как Europcar и Lufthansa.

Церемония награждения проходила в Сардинии. В голосовании за звание победителя приняли участие почти 1 млн человек.

Отметим, что в 2015 году Петербург получил награду как место с «исключительно богатой историей» и «многовековыми традициями и блестящим будущим».