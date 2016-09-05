Суд Бонна отказался пустить десять россиян на Паралимпиаду-2016

Иски десяти российских паралимпийцев, которые просили допустить их к участию в Паралимпиаде-2016, был отклонен судом немецкого города Бонна, где находится штаб-квартира Международного паралимпийского комитета (МПК), передает Associated Press.

Суд в своем решении исходил из того, что исключение Паралимпийского комитета России (ПКР) из состава МПК после обнародования доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) было правомерным, а ПКР не предоставил в ответ никаких аргументов в свою пользу.

Российская сторона пыталась оспорить это исключение в CAS (Спортивном арбитражном суде, который находится в швейцарской Лозанне), но апелляция была отклонена. ПКР подал отдельный иск, но его рассмотрение будет длиться порядка шести или семи месяцев.

Ранее сегодня стало известно, что МПК отказал 175 российским спортсменам в участии в Паралимпиаде, которая откроется в Рио-де-Жанейро 7 сентября.