Финский медик рассказал об «играх» с жизнью Каримова

Финский нейрохирург Юха Хернесниеми утверждает, что на момент проведения консилиума зарубежных специалистов, вызванных к перенесшему инсульт президенту Узбекистана Исламу Каримову, глава республики был уже фактически мертв, пишет издание Yle.

По словам Хернесниеми, собравшиеся медики констатировали, что мозг пациента в результате обширного кровоизлияния претерпел необратимые изменения. Специалисты дали соответствующие экспертные заключения, однако после этого «начались игры во власти»: Каримова подключили к аппаратуре, поддерживающей жизнедеятельность систем организма, и формально получили право какое-то время не сообщать о его смерти.

Хернесниеми сравнил эту историю с положением бывшего премьер-министра Израиля Ариэля Шарона, который долгое время лежал в коме.

В медицинском заключении, которое власти Узбекистана обнародовали после официального объявления о смерти Каримова, говорится, что 27 августа в результате «острого нарушения мозгового кровообращения с массивным субарахноидальным кровоизлиянием (инсульта)» у главы республики остановилось сердце. Реанимационные мероприятия дали результат лишь через 20 минут, но за это время успела развиться «атоническая кома с угнетением функций ствола головного мозга».