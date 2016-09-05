Лондонские СМИ рассказали о встрече Путина и Мэй

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес. Встреча прошла в рамках саммита G20 в Ханчжоу, как отмечалось ранее.

Президент РФ выразил надежду на оживление двусторонних отношений, предложил смягчение прежних санкций в целях улучшения экономических отношений России и Лондона. Однако, избранный Премьер-министр Великобритании дала понять, что она не может «вести дела как обычно», пишет The Times.

«Господин Путин, кажется, воспользовался возможностью, чтобы предположить, что Британия облегчит пакет санкций, введенных предшественником миссис Мэй, ДэвидомКэмероном, как шаг на пути нормализации экономических связей», - добавляет The Times.

Вместе с тем, Мэй отмечает: «И хотя я понимаю, что есть определённый ряд вопросов, где у нас разные точки зрения, – сложных вопросов, непростых, которые мы сможем обсудить, – но я надеюсь, что у нас есть возможность наладить открытый диалог».