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05 сентября 2016, 09:23
ВВП госбюджет нефть

СМИ сообщили о падении доходов бюджета к 2019 году до 20-летнего минимума

Бюджет
Бюджет
Фото: government.ru

Доходы федерального бюджета России по отношению к ВВП в 2019 году уменьшатся до 20-летнего минимума, пишет в понедельник газета «Ведомости» со ссылкой на материалы прогноза главного финансового закона страны на 2017-2019 год.

Согласно расчетам, доходы федерального бюджета в отношении к ВВП к 2019 году снизятся до двадцатилетнего минимума — 13,3% ВВП. Меньше этот показатель был только в 1999 году — 12,8% ВВП.  

Кроме того, в ближайшие три года доходы бюджета от нефти и газа будут сокращаться как по отношению к ВВП, так и в номинальном выражении. Ненефтегазовые поступления, в свою очередь, увеличатся в номинальном выражении, но интенсивность их роста будет отставать от темпа номинального ВВП.

Эти прогнозы, как отмечают «Ведомости», сделаны на основе базового варианта прогноза Минэкономразвития, согласно которому цена на нефть в ближайшие три года останется на среднем уровне 41 доллар за баррель. При этом доходы бюджета этого года будут на 1,2 трлн рублей меньше, чем планировалось законом о бюджете, который исходил из цены на нефть в 50 долларов за баррель. При стоимости нефти около 40 долларов за баррель, спад доходов в реальном выражении превысит 15%. Расти доходы начнут только в 2018 году, но медленнее среднегодовой инфляции. В итоге в реальном выражении они сокращаются почти на четверть (на 23,6%) к уровню 2015 году.

Ранее президент России Владимир Путин во время саммита G20 в китайском Ханчжоу назвал усилия России по стабилизации экономики скромными и недостаточными. Путин при этом отметил, что российская экономика «все-таки стабилизировалась». Он пояснил, что в последнее время снизился отток капитала из страны, и при этом Россия сохранила резервы.

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