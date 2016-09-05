Эксперт Василий Власов: Цена и происхождение лекарства не связаны между собой

Цена лекарства и страна его производства не связаны между собой, к тому же в России дженерики нередко продавались за ту же цену, что и оригинальный препарат. Об этом в беседе с «Полит.ру» высказал профессор НИУ-ВШЭ, председатель Общества доказательной медицины Василий Власов, комментируя сообщения СМИ о том, что Россия планирует перейти на отечественные дженерики к 2020 году.

«Использование дорогих лекарств, выпускающихся под оригинальными названиями, под которыми они вышли на рынок, дело очень приятное. Они, как правило, имеют более высокое качество, у них красивая упаковка. Но у них есть один недостаток – высокая цена. Поэтому во всех странах, где существует предоставление лекарств за общественный счет, будь то Германия или Соединенные Штаты, или Австралия, по возможности людей лечат дженериками. Поскольку дженерики дешевле.

Особенность нашей страны заключается в том, что, в отличие от Соединенных Штатов или Австралии, качество дженериков очень плохо изучено. Есть основания предполагать, что наши дженерики значительно хуже оригинальные препаратов. Именно поэтому и идет напряженная борьба между пациентами, которые хотят лечиться оригинальными препаратами, и менеджерами самого высокого ранга, которые хотят во что бы то ни стало лечить граждан дженериками.

Нашей ситуации придает особенность тот факт, что лечение больных дженериками связывается еще и с идеей импортозамещения. Ни врачам, ни пациентам идея импортозамещения абсолютно не близка, потому что неважно, кто получает прибыль от покупки больным лекарства, российские или американские, например, производители – важно, чтобы лекарство было хорошим.

Подчеркиваю: импортозамещение – это про то, как направить прибыли в карман российских производителей. Вот в чем заключается его идея. Соответственно, складываются два обстоятельства, которые совершенно не должны быть между собой связаны: цена препарата и его происхождение. В принципе, препарат может быть иностранным и дешевым, а может быть отечественным – но плохим и дорогим. Кстати, мы очень часто сталкиваемся именно с этой ситуацией: препарат отечественный, но дорогой и плохой.

Напомню: до недавнего времени у нас даже не было закона, который требовал бы продавать дженерики за более низкую цену. Сплошь и рядом у нас дженерики продавались за ту же самую цену, что и оригинальный препараты. Так что идея перехода на отечественные дженерики для медицинской общественности абсолютно не близка, а для пациентской общественности является прямо-таки враждебной», – объяснил Василий Власов.

О том, что Россия намерена перейти на дженерики отечественного производства к 2020 году, написала 5 сентября газета «Известия». По ее сообщению, это произойдет в рамках импортозамещения за счет открытия новых предприятий малого и среднего бизнеса в области фармакологии.