Эксперт Григорий Голосов: Стимулов не участвовать в президентских выборах у Путина нет

На вопрос о возможном участии в выборах президента Путин ответил в обычном ключе, хотя в этом есть некоторое лукавство, так как стимулов не участвовать в этих выборах у главы государства сейчас нет. Такое мнение в беседе с «Полит.ру» высказал политолог, профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Григорий Голосов, отвечая на вопрос о том, можно на основе интервью Путина делать выводы о его намерениях на этот счет или считать его слова рассуждениями общего характера, которые призваны главным образом подогреть интерес к выборам.

«Эти рассуждения даже не призваны подогреть интереса к выборам. Его спросили — он ответил, и ответил в совершенно обычном ключе. Что он может участвовать в выборах, и, совершенно справедливо, что сейчас еще преждевременно говорить о том, будет ли он в них участвовать. Что, на мой взгляд, является некоторым лукавством, потому что абсолютно никаких препятствий к тому, чтобы участвовать в выборах, или стимулов к тому, чтобы не участвовать, у Путина нет.

Тем не менее, поскольку хороший политик никогда не исключает и самых плохих поворотов ситуации, я думаю, что он взвешивает и возможность отойти от первой роли в государстве, сохранив за собой фактическую власть — как это уже было один раз. И когда ему задают прямой вопрос, отрицать такую возможность, с его точки зрения, было бы контрпродуктивно.

Конечно, вероятность такого сценария стремится к нулю, но зачем же его исключать, если это возможно? Это обычна политическая предусмотрительность», — сказал Григорий Голосов.

О том, что Владимир Путин еще не решил, будет ли баллотироваться на выборах президента России в 2018 году, он заявил в интервью международному информационному холдингу Bloomberg. По его словам, говорить об этом сейчас, накануне парламентских выборов и почти за два года до президентских, «абсолютно преждевременно».

В то же время Путин поделился своим представлением о том, каким должен быть глава государства. По его мнению, будущий лидер страны должен быть достаточно молодым, но зрелым человеком. Он также сообщил, что главное в работе президента — чувствовать настроения людей, их потребности, их настрой на реформы, на способы решения задач, на их приоритеты и ориентироваться, в первую очередь, на это.

Кроме того, Путин заявил, что управлять Россией ему труднее, чем предыдущим государственным деятелям, от Хрущева до Ивана Грозного. «При всей критике со стороны, прежде всего, наших западных партнеров, у нас развиваются процессы внутренней демократии. У нас, скажем, на этих выборах на порядок больше будут участие принимать партии, чем в предыдущие годы. И это, безусловно, будет накладывать отпечаток на ход и результаты избирательных кампаний», — сказал президент.