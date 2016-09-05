Эксперт Владимир Назаров: Падение доходов бюджета до 20-летнего минимума очень вероятно

Прогноз о падении доходов бюджета-2019 до минимального за 20 лет уровня выглядит очень вероятным. Об этом в беседе с «Полит.ру» рассказал Владимир Назаров, директор Научно-исследовательского финансового института Минфина России, член Коллегии Минфина России, член Экспертного совета при правительстве РФ.

«Прогноз очень вероятен, потому что 40 долларов за баррель или чуть выше – это как раз примерно средняя многолетняя цена на нефть, с учетом долларовой инфляции. То есть это средняя цена, которая у нас держалась на горизонте 20 лет.

Понятно, что были периоды, когда нефть стоила гораздо дешевле – мы же помним 1990-е годы, когда нефть стоила 8 долларов за баррель (в нынешних ценах это – чуть меньше 20 долларов за баррель); и были периоды, когда она стоила больше 120 долларов за баррель (в нынешних ценах это – 125, или 120 с небольшим).

Колебания для рынка нефти, в принципе, естественны, но сейчас есть ощущение, что мы вошли в «медвежью» фазу рынка, и теперь предстоит достаточно длительный период низких цен на нефть. Да, они будут колебаться, но 40 долларов за баррель – это, скорее, будет верхняя граница, чем нижняя. Поэтому, на мой взгляд, разумно использовать эту цену в бюджетных прогнозах.

И действительно, из-за этого в бюджете будут существенные выпадающие доходы. Необходимо всеми мерами сокращать расходы, повышать эффективность. И, чтобы сделать этот процесс менее болезненным, можно растягивать это сокращение на несколько лет, прибегая к заимствованиям и более активной приватизации государственного имущества», – сказал Владимир Назаров.

О том, что доходы федерального бюджета России по отношению к ВВП в 2019 году уменьшатся до 20-летнего минимума, сообщила газета «Ведомости». По ее данным, в ближайшие три года доходы бюджета от нефти и газа будут сокращаться как по отношению к ВВП, так и в номинальном выражении. Ненефтегазовые поступления, в свою очередь, увеличатся в номинальном выражении, но интенсивность их роста будет отставать от темпа номинального ВВП.

Эти прогнозы, отмечают газета, сделаны на основе базового варианта прогноза Минэкономразвития, согласно которому цена на нефть в ближайшие три года останется на среднем уровне 41 доллар за баррель. При этом расти доходы начнут только в 2018 году, но расти они будут медленнее среднегодовой инфляции. В итоге в реальном выражении они сокращаются почти на четверть (на 23,6%) к уровню 2015 году.

Напомним, президент России Владимир Путин во время саммита G20 в китайском Ханчжоуназвал усилия России по стабилизации экономики скромными и недостаточными. Путин при этом отметил, что российская экономика «все-таки стабилизировалась». Он пояснил, что в последнее время снизился отток капитала из страны, и при этом Россия сохранила резервы.