Эксперт Алексей Макаркин: Договориться с США по блоку сирийских проблем РФ пока не удалось

Договориться с США по комплексу сирийских вопросов России пока не удалось, так как вопросы эти не являются техническими. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» заместитель директора «Центра политических технологий», главный редактор сайта «Политком.Ру» Алексей Макаркин.

«США пока сняли вопрос об уходе Башара Асада – то есть, он "передвинут" на некое будущее. Но сейчас стоит другой вопрос: о том, чтобы запретить асадовской авиации наносить удары по позициям оппозиционных сил. То есть, по сути, ввести запрет на бомбардировки для сирийской правительственной стороны, и при этом Россия и США смогут бомбить заранее согласованные цели. Это могут быть запрещенная в России ИГИЛ (на что нет никаких гарантий) и, видимо, какие-то еще организации, которые смогут пройти непростую процедуру голосования. Большинство же антиасадовских организаций, таким образом, не будут подвергаться бомбардировкам.

Понятно, что наличие авиации – главное конкурентное преимущество Асада в борьбе против оппозиции. Других, в общем, особо уже не видно. И если забрать у него авиацию, то формально его шансы в сравнении с шансами оппозиционеров уравниваются, а реально – уменьшаются. Потому что его войска привыкли к тому, что если у них ничего не получается, то прилетают самолеты и наносят удары, а если они это потеряют, то их моральный дух упадет. Моральный же дух оппозиции, наоборот, вырастет. Ну, и, кроме того, есть воспоминания о том, как в 2011 году была введена бесполетная зона над Ливией, и это привело к тому, что режим Каддафи за несколько месяцев пал. Стоит уравнять шансы, как режим начинает разваливаться.

Соответственно, у России сейчас есть выбор. Если она договаривается с американцами о взаимодействии по ИГИЛ, то это открывает возможность для того, чтобы пробовать договориться по другим вопросам, в том числе о каких-то компромиссах по Украине. А это открывает возможность для того, чтобы потом, после теоретического компромисса по Украине, решить вопрос по санкциям. Это существенно: у России сложная ситуация в экономике. Сейчас, по итогам "двадцатки" много говорят о том, что Россия якобы договорилась с Саудовской Аравией по нефтяному рынку. Но в то же время Саудовская Аравия не хочет идти на такой радикальный шаг, как заморозку цен. То есть договоренность хорошая, но главного – заморозки цен – в ней как не было, так и нет. Проблема остается.

Так что, с одной стороны, экономические реалии заставляют Россию все-таки вести переговоры и пытаться договориться. С другой стороны, есть политические амбиции, есть воспоминания о Ливии, есть еще и такая немаловажная проблема, как принудить Асада к тому, чтобы его авиация не летала. То есть он, конечно, на это не будет соглашаться, и будет конфликт с Асадом и стоящим за ним шиитским Ираном. А, по некоторым данным, количество шиитских военных из разных стран уже превышает количество сирийцев, которое воюет на стороне Асада. То есть это большая война. И здесь Россия, насколько я понимаю, на сегодняшний момент не решает пойти навстречу Америке. Видимо, есть опасение того, что режим Асада может рухнуть, а Россия в итоге через некоторое время может оказаться вытесненной из Сирии.

Такой сценарий возможен. Кто может дать гарантии, что Россия не будет вытеснена из Сирии? Новое правительство может на первое время сохранить позиции России в этой стране, ее военные базы в Латакии и Тартусе, но что будет дальше, через год, два, три, – уже очень большой вопрос.

На экспертом уровне обсуждался еще один выход: условно говоря, типа Израиля. Еще в прошлом году говорилось, что, может быть, Асаду стоило было отступить к побережью и там укрепиться, получить какую-то квоту в центральной власти. И, там образом, он сможет на этом побережье опираться на российские силы, российские базы. Но этот вариант не устраивает Асада: он получит от отца Сирию в полном объеме и, наверно, хотел бы передать власть своему преемнику в тех же объемах и границах. Поэтому хотя можно на экспертном уровне говорить о том, что неплохо было бы Асаду отступить, но алавитская община, главой которой он является (а он же не только президентом Сирии, но и главой алавитской общины является), может его не поддержать. Потому что это значит резкое ослабление позиций общины в Новой Сирии, если пройдет такая операция.

Поэтому хотя есть в России некое представление, что с Америкой надо договариваться, и Обама хочет завершить свое президентство, как-то разрешив ситуацию в Сирии – в общем, все хотят договориться и утверждают, что осталось буквально два-три технических вопроса. Но на самом деле, как я показал, это вопросы отнюдь не технические. За ними стоят большие политические проблемы, отношения России не только с Америкой, но и с Ираном, дальнейшая судьба Асада и так далее. Пока по этому поводу с американцами договориться не удалось», – объяснил Алексей Макаркин.

О том, что встреча главы МИД России Сергея Лаврова и госсекретаря США Джона Керри в рамках саммита G20 в китайском городе Ханчжоу прошла без достижения каких-либо договоренностей по Сирии, стало известно утром 5 сентября. Эту информацию распространило информационное агентство Reuters.