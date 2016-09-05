Путин рассказал о своих дочерях

Президент России Владимир Путин рассказал, что его дочери занимаются «весьма благородным и нужным людям» делом. Так он ответил в интервью международному информационному холдингу Bloomberg на вопрос, хочет ли он для них политической карьеры.

«Я не считаю себя вправе хотеть чего‑то за них. Они молодые, но, все‑таки, взрослые люди, и они сами должны определить свое будущее. В целом, насколько я себе представляю, они уже выбрали, они занимаются наукой, еще кое‑какими видами деятельности, весьма благородными и нужными людям. Они чувствуют себя востребованными, они получают удовольствие от своей работы, и меня это очень радует. Они очень ответственно и по‑честному относятся к тому делу, которое для себя выбрали» - сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Владимир Путин в интервью агентству описал своего преемника как «молодого, но зрелого человека». Он также рассказал о том, что пока не решил, будет ли участвовать президентских выборах 2018 года.