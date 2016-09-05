Большие панды перестали быть вымирающим видом

Всемирный фонд дикой природы официально изменил статус больших панд с «вымирающего» на «уязвимый». Об этом сообщает Ekb-room.

Таким образом, численность панд на планете более не является критически малой. Тем не менее, вид нуждается в постоянном мониторинге численности и темпов размножения. Как отметил гендиректор WWF Марко Ламбертини, большие панды все еще остаются редкими животными в природе .

Отметим, что наибольшие усилия к изменению численности панд прилагали власти Китая. В настоящее время в дикой природе обитает 1864 особи.