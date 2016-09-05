В Росстате опровергли штрафы за отказ от участия в переписи

«Изменения в закон "О Всероссийской переписи населения" не содержат норм об обязательном участии в переписи и не определяют мер административной ответственности за отказ от участия в ней», — говорится в сообщении. В Росстате при этом отметили, что 5 сентября правительство РФ на заседании рассматривало этот законопроект.

Ранее 5 сентября газета «Коммерсантъ» написала, что Росстат предложил внести поправки в закон «О всероссийской переписи населения». Они предусматривают обязательное участие всех жителей России в переписи населения.

По данным издания, ведомство хочет разрешить россиянам принимать участие в переписи посредством интернета. При этом станет невозможной анонимная перепись. Россстат якобы хочет обязать россиян сообщать свои личные данные — паспортные данные и страховой номер индивидуального лицевого счета. В случае непредоставления или частичного утаивания этой информации участнику переписи может грозить штраф в размере от 100 до 300 рублей, «начисляемом исходя из базовой суммы МРОТа».

В интервью агентству «Интерфакс» представитель Росстата предположил, что, судя по всему, СМИ, написавшие об обязательности переписи, взяли прошлогодний проект закона, но еще в прошлом году предложение об обязательности участия в переписи не было поддержано, и Росстат уже давно исключил его из пакета поправок.