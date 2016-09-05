Путин списал снижение рейтинга «Единой России» на критику конкурентов

Президент РФ Владимир Путин признал снижение рейтинга «Единой России» накануне выборов в Госдуму, и объяснил это критикой со стороны конкурирующих партий. Об этом глава государства рассказал в интервью агентству Bloomberg.

«Сейчас мы смотрим рейтинг ведущей нашей политической силы — партии "Единая Россия". Он немножко понизился, и многие задаются вопросом: "А что такое?"» — сказал Владимир Путин.

По его словам, после начала активной избирательной кампании, то возросшее количество партий, которое сейчас принимает участие в выборах, принялось «критиковать власть».

«Они, правда, не говорят, как сделать лучше, или говорят такие вещи, которые даже для человека с поверхностными взглядами кажутся малореалистичными или вообще неисполнимыми, но зато они очень красиво смотрятся на экране телевизора: они ругаются, они клеймят позором представителей правящей партии. Но они не говорят, готовы ли они взять на себя ответственность за принятие каких-то не очень популярных, но нужны в конечном итоге решений», — заключил Путин.

Ранее сообщалось, что «Единая Россия» намерена 6 сентября рассказать президенту РФ Владимиру Путину о результатах исполнения четырех законов, инициированных партией. В этот день в Кремле соберутся руководители мониторинговых групп ЕР.

В конце прошлой недели в Коммунистической партии Российской Федерации (КПРФ) заявили, что партия «Единая Россия» не выполнила ключевые обещания, которые давала в ходе предыдущей избирательной кампании. Коммунисты собрали обещания своих соперников на выборах воедино и опубликовали их в интернете.

В свою очередь, газета «Ведомости» со ссылкой на данные соцопросов от ведущих российских исследовательских центров сообщила, что рейтинг «Единой России» за три недели до парламентских выборов резко снизился.