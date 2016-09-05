Минобороны сообщило о начале учений «Кавказ-2016»

С 5 по 10 сентября на территории Южного военного округа пройдут стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2016». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

К испытанию военной техники и вооружения будут привлечены более 12,5 тысяч военнослужащих. В рамках учений отдельные соединения и воинские части Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота и Воздушно-десантных войск отработают тактические эпизоды на полигонах ЮВО.

«Кавказу-2016» предшествовали в августе 12 специальных учений. Кроме того, с 25 по 31 августа состоялась внезапная проверка боеготовности Южного, Центрального и Западного военных округов, Северного флота ВДВ и ВКС.

В 2015 году в стратегических командно-штабных учениях приняли участие около 95 тысяч военнослужащих.