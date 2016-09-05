Франция предупредила об «угрозе расползания» боевиков из Ливии

Глава французского оборонного ведомства Жан-Ив Ле Дриан предупредил власти Туниса, Египта и других находящихся вблизи Ливии стран об опасности проникновения на их территорию боевиков запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство», пишет газета Le Figaro.

По словам министра, речь идет о возможном массовом исходе террористов, который он назвал «угрозой расползания». Такое заявление Ле Дриан сделал в ходе своего выступления в Политехническом университете Палезо (это небольшой город, расположенный вблизи Парижа).

Глава Минобороны Франции предположил, что исход боевиков «Исламского государства» из Ливии может быть вызыван поражением, которое они терпят в районе ливийского города Сирта — их последнего оплота в стране. «Они никуда не исчезают, поэтому всегда есть риск, что они вновь объявятся в той или иной стране», — подчеркнул чиновник.

Он призвал власти североафриканских стран сплотиться для предотвращения обозначенной им угрозы, поскольку противоречия между ними могут способствовать проникновению боевиков сквозь границы.

В середине августа сообщалось, что боевики «Исламского государства» в количестве около двухсот человек удерживают всего два района Сирта. Этот город остается ареной непрекращающихся боевых действий с 2011 года.