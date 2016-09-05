«Газпром» заказал строительство участка «Силы Сибири» без конкурса

Российская компания «Газпром» заключила с единственным подрядчиком контракт на строительство 239-километрового участка газопровода «Сила Сибири» за 21,14 млрд рублей, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу газового гиганта.

В сообщении отмечается, что контракту не предшествовало проведение конкурса. «Строительно-монтажные работы будут проводиться по объекту "Магистральный газопровод "Сила Сибири". Этап 2.3. Участок "КС-2 "Олекминская" — КС-3 "Амгинская" 555,8–794,8 километры», — говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что еще один подряд на строительство участка магистрального газпровода «Сила Сибири» выиграла компания «Стройтрансгаз». Конкурс в данном случае также не проводился.

Напомним, 3 августа «Газпром» обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Федеральной антимонопольной службе, которая предписала компании устранить нарушения, выявленные ею при проверке процедуры закупки труб для «Силы Сибири».