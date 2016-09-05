Комитет Европарламента проголосовал за отмену виз для граждан Грузии

Комитет Европейского парламента по гражданским свободам, юстиции и внутренним делам большинством голосов поддержал введение безвизового режима Евросоюза с Грузией и Косово, сообщает пресс-служба Европарламента.

Введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в ЕС теперь предстоит одобрить Европарламенту.

В начале июля члены комитета Европарламента по международным делам единогласно одобрили предоставление безвизового режима для краткосрочных поездок в государства-члены Евросоюза гражданам Украины, Грузии и непризнанной республики Косово.

Ранее, в декабре 2015 года, Еврокомиссия сообщала, что Украина и Грузия выполнили все условия для либерализации визового режима с ЕС. Тем не менее, посол Украины в ЕС Николай Точицкий тогда опроверг информацию о предоставлении Украине и Грузии безвизового режима с ЕС 1 января 2017 года.