Google снова подала в суд на ФАС

Корпорация Google Inc. подала заявление о признании решений и действий (бездействия) Федеральной антимонопольной службы (ФАС) незаконными. Такое обращение зафиксировано в картотеке арбитражных дел. Детали не уточняются.

Напомним, что Google подает иск на ФАС уже третий раз. В 2015 году Федеральная антимонопольная служба заинтересовалась жалобой «Яндекса» на своего конкурента Google. Претензии «Яндекса» были в части нарушения Google российского закона о конкуренции и злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Ведомство выписало штраф в размере 438 млн рублей, признав вину Google.

Заметим, что в ФАС поступило ходатайство от американской корпорации о продлении сроков исполнения вынесенного Google предписания. При этом компания была проинформирована о возможном наложении штрафа до 500 тысяч рублей при несвоевременном исполнении требований ФАС.