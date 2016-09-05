Израиль в сентябре может выдать России священника Грозовского

Израиль может выдать России подозреваемого в преступлениях сексуального характера священника Глеба Грозовского уже 7 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в пенитенциарной системе Израиля.

«Грозовский будет экстрадирован в среду, 7 сентября», — заявил источник

В процедуре выдачи священника может принять участие Интерпол.

Ранее израильское министерство юстиции заявило, что оно более не видит никаких препятствий для выдачи священника. Такое заявление прозвучало после того, как Высший суд не стал удовлетворять апелляцию на ордер об экстрадиции.