В Приморье зафиксированы случаи продажи гуманитарной помощи

Согласно информации, размещенной на официальном сайте Администрации Приморского края, зафиксированы случаи спекуляции на сложившейся чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за тайфуна «Лайонрок». Губернатор Приморья Владимир Миклушевский заявил о попытках злоумышленников продавать собранную гуманитарную помощь.

Миклушевский подчеркнул необходимость контроля распределения продуктов первой необходимости, воды, медикаментов в районах ЧС. Губернатор также распорядился организовать Единый центр управления транспортом (ЕЦУТ), «который бы собирал полную информацию – кто, куда летит, чем загружен и какие потребности на территории существуют».

«Летят, например, энергетики ЛЭП восстанавливать, пусть берут груз на борт, при необходимости эвакуируют людей. Я на днях посадил в вертолет двух женщин беременных. Такие действия планировать нужно», - отмечает Владимир Миклушевский.

Напомним, что из-за тайфуна «Лайонрок» в Приморье выпало до трехмесячной нормы осадков. Введен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня. Из опасной зоны эвакуировано около тысячи человек.

Президент России Владимир Путин поручил правительству РФ оказать необходимую поддержку Приморью. Первоочередная помощь будет оказана в размере 1,2 миллиарда рублей. Уже с 5 сентября жители пострадавших территорий начнут получать первые денежные компенсации. Завершить все восстановительные работы в крае планируется к 1 сентября 2017 года.