Митингующие возле «Интера» объявили свою акцию бессрочной

Возле здания киевского телеканала «Интер» собрались митингующие, которые объявили свою акцию бессрочной. В настоящий момент их собралось несколько десятков, сообщает РИА Новости.

Пока ситуация спокойная, но усилена охрана «Интер», установлены заграждения из колючей проволоки, подтянуты пожарные рукава, недалеко расположены пожарные машины и скорая помощь.

Митингующие заявили, что собираются подвезти к зданию телеканала шины и мешки с песком. Таким образом они намереваются блокировать работу телеканала, который, по их мнению, «вредит Украине».

Лидер оппозиционной украинской парламентской фракции «Батькивщина» Юлия Тимошенко обвинила в причастности к поджогу высокопоставленных лиц страны.

«Иначе никто бы этого не допустил, и за 15 минут до того, как это произошло, не отозвали бы полицию. Но все это — неотъемлемая часть хаоса, который сегодня в стране начат», — сказала Тимошенко.

Она подчеркнула, что в стране царит небывалый разгул насилия.

«Вы что думаете, что сможете построить здесь антитезу, что это борьба с Кремлем? Да нет, уважаемые друзья. Это унижение и уничтожение Украины, потому что инвестор в мире, который видит, что произошло с ключевым каналом страны, не понесет сюда свою копейку», — заявила лидер «Батькивщины».

4 сентября 2016 года СМИ сообщили о пожаре в офисе телеканала «Интер» в Киеве.

В тот же день пожар был потушен. Однако полностью сгорела студия программы «Подробности». Несколько сотрудников компании отравились угарным газом, одна сотрудница сломала во время пожара ногу.

Директор «Национальных информационных систем», в которую входит в Inter Media Group, структурным подразделением которой является «Интер», Александр Пилипец заявил, что пожар в офисе телеканала является следствием бездействием властей по поводу ранее поступавших в адрес «Интера» угроз.