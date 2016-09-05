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05 сентября 2016, 03:25
Мемория

Мемория. Архиепископ Иоанн (Шаховской)

Иоанн (Дмитрий Шаховской)
Иоанн (Дмитрий Шаховской)
Фото: "Русские Латвии"

5 сентября родился Иоанн (князь Дмитрий Шаховской), епископ Православной церкви в Америке

 

Личное дело

Архиепископ Иоанн (в миру князь Дмитрий Алексеевич Шаховской, 1902-1989) родился в Москве. Его семья принадлежала к тульской ветви рода Шаховских. Отец, князь Алексей Николаевич Шаховской, прослужил много лет по департаменту герольдии статским советником. Он был земцем и оказал большое влияние на будущего архиепископа. Сын писал о нем: «В начале десятых годов, избранный венёвским предводителем дворянства, он до самой революции хозяйничал в деревне, помогая людям, без всяких демократических идей или теорий».

Дмитрий поначалу обучался дома, затем учился в гимназии Карла Мая в Санкт-Петербурге. В  1912 году поступил в Царскосельскую школу Левицкой, а затем в 1915 году был принят в Императорский Александровский Лицей. Но учеба была прервана революцией.

В 1918 году мать Дмитрия княгиню Шаховскую арестовали. Еще не достигший шестнадцатилетня юноша бегал по инстанциям, пытаясь ее спасти и даже добился личной встречи с Ф.Э.Дзержинским.  После того, как мать выпустили из тюрьмы по заступничеству крестьян их родового имения, Дмитрий отправился на юг России, в Ростов-на-Дону, где пошел добровольцем в белую армию генерала А. И. Деникина. Принимал эпизодическое, по его словам, участие в Гражданской войне. В бою у станции Куберле в Сальской степи Дмитрий был тяжело контужен. Юного князя эвакуировали в Ростов, где он находился на излечении в клинике профессора Парийского. Летом 1919 года он был зачислен в Севастополе во флотскую Беспроволочно-телеграфную школу, а летом 1920 года, как не достигший 18-летнего возраста, был направлен в Русское общество пароходства и торговли и в качестве радиста эвакуирован из Крыма в Константинополь.

Из Константинополя перебрался во Францию, где жила его тетка Мария Шаховская, вдова двоюродного брата его отца. В 1921 году князь Дмитрий начал обучаться в Свободной школе политических наук, живя светской и, по его собственному признанию, легкомысленной жизнью. В том же году он познакомился с И.Буниным, Б.Зайцевым и М.Алдановым. На следующий год получил в Бельгии стипендию Лувенского университета, где обучался сначала на экономическом, а затем на историческом отделении философско-словесного факультета.

Тогда же Дмитрий Шаховской стал серьезно заниматься литературным творчеством, писать стихи. В мае 1922 года в журнале «Русская мысль», редактируемом П.Б.Струве, появилось его первое стихотворение, а еще через год уже вышел первый сборник его стихов «Песни без слов», изданный в Париже в 1924 году. После этого Шаховской становится членом бельгийского Пенклуба, в котором знакомится с П.Валери, Г.Честертоном, братьями Торо, П.Клоделем и другими известными писателями.

В 1925 году, еще будучи студентом Лувенского университета, Шаховской начал издавать литературный журнал «Благонамеренный». Сам он писал об этом своем начинании: «Я склонялся к религиозно-философскому изданию, а потом остановился на идее журнала чисто литературного, которому, однако, хотел придать своеобразное направление не правое и не левое, а независимое. Это была попытка служения культуре русского слова, русскому духу в свободе, которой мы опьянялись в Европе, видя то, что происходит в России».

До 1926 года активно печатался в различных периодических изданиях русской эмиграции, в том числе в религиозно-философском журнале «Путь»  Н.Бердяева.

Летом 1926 года Шазовской уезжает в Грецию на Афон. Там в день своего 24-летия он был пострижен в монахи в Русском Свято-Пантелеймоновском монастыре и наречен именем Иоанн в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Издание журнала «Благонамеренный» было прекращено.

Вернувшись во Францию, он поступил в Свято-Сергиевский Богословский Институт в Париже. В декабре того же 1926 года был рукоположён в сан иеродиакона.

Вскоре отец Иоанн получил вызов в Сербию, где в 1927 году стал пастырем в Белой Церкви - маленьком городке на границе с Румынией, где в то время была одна из самых крупных колоний русской эмиграции. В феврале 1927 года был  рукоположен в иеромонахи. Находился в юрисдикции Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ).

В апреле-сентябре 1927 — помощник настоятеля храма при Крымском кадетском корпусе в Белой Церкви, в сентябре 1927—1930 — настоятель этого храма и законоучитель корпуса. Был строителем и первым настоятелем русского храма святого Иоанна Богослова в Белой Церкви. На крупнейшие православные праздники - на Пасху, Рождество и Крещение он обходил всех своих прихожан, заходя с молитвой в жилища. Поняв, что времени на полноценное личное общение с каждым не хватает, он снова обратился к издательскому делу и учредил свое православное миссионерское издательство «За Церковь», в котором начинают выходить его брошюры, проповеди, беседы, выдержки из творений святых отцов.

В городе Крацевце был создан православный центр, типография, склады Евангелий и духовной литературы. Отец Иоанн также выступал по церковно-нравственным вопросам в эмигрантской газете «Новое Время», печатал для своей паствы Белоцерковские Листки, которые расходились и по другим приходам Русского зарубежья.

Стараясь уйти от политических распрей, происходивших внутри Русской Зарубежной Церкви, отец Иоанн пришел к выводу о необходимости внеполитического пастырского служения. По этой причине в 1932 году он выходит из-под юрисдикции РПЦЗ и возвращается в Париж, где переходит в юрисдикцию Константинопольской Церкви — Западноевропейский экзархат русских приходов, возглавляемый митрополитом Евлогием (Георгиевским).

В 1931—1932 был разъездным священником во Франции, в 1931—1932 — первым настоятелем церкви Всемилостивого Спаса в Аньере.

В начале 1932 года - за год до прихода к власти Гитлера – отец Иоанн был назначен благочинным всех русских приходов в Германии, находящихся в Западноевропейском Экзархате митрополита Евлогия, а также стал настоятелем в храме св. Владимира на Находштрассе в Берлине. В мае  1937 года стал архимандритом. Сам он вспоминал об этом периоде своей жизни: «Мой берлинский приход св. кн. Владимира был не только местом моей приходской работы, но … стал центром работы печатной, миссионерской и благовестнической. За эти годы пришлось издать много книг и посетить все, кроме Албании, страны Европы со словом благовествования людям русского рассеяния. Особенно утешительными и плодотворными были мои лекционные поездки в Латвию, Эстонию и Финляндию, где оставалось коренное русское население».

Издавал и редактировал журнал «За Церковь», основал одноимённое православное издательство. Деятельность «евлогианских» приходов в Германии вызывала негативное отношение со стороны нацистских властей, считавших их недостаточно лояльными и предпочитавших контактировать с РПЦЗ. Русские национал-социалисты и власти Третьего рейха хотели отторгнуть приходы Западноевропейского экзархата в свое подчинение. Из девяти приходов шесть были тогда насильственно переданы в ведение епархии Берлинской и Германской. Однако Иоанн отказался вновь менять юрисдикцию. Имел статус неблагонадежного, находился под присмотром Гестапо.

В феврале 1945 года был репатриирован во Францию и вернулся в Париж.

В начале 1946 года Иоанн получил вызов из Америки от своего друга. По прибытии в США покинул клир Западноевропейского экзархата и перешел в юрисдикцию Северо-Американской митрополии РПЦЗ.  Около года был настоятелем Свято-Богородицкого храма в Лос-Анджелесе. После собора в ноябре 1946 года в Кливленде выступал против присоединения митрополии к Московской патриархии.

В 1947 году был рукоположён во епископа Бруклинского, викария митрополита Феофила (Пашковского) и назначен ректором Свято-Владимирской духовной семинарии.

С 1950 года — епископ Сан-Францисский и Западно-Американский.

В 1961 году был возведён в сан архиепископа.

Принимал активное участие в процессе отделения Американской митрополии от РПЦЗ и получения ею статуса Американской автокефальной церкви. Заведовал Южноамериканской епархией и заграничными делами Митрополии. Активно участвовал в  экуменическом движения, был членом Всемирного совета церквей.

В 1975 году временно ушёл на покой по болезни, а с 1978 года постоянно находился на покое. Жил в южной Калифорнии, в Санта-Барбаре - городе, который он называл земным раем.

Архиепископ Иоанн умер 30 мая 1989 года в Санта-Барбаре. Похоронен на сербском кладбище в пригороде Сан Франциско.

 

Чем знаменит

 
Дмитрий Шаховской. Фото: afon-ru.com

Проповедник, экуменист, один из основателей Американской автокефальной церкви (ПЦА). С 1948 года в течение 40 лет вёл на радиостанции «Голос Америки» передачу «Беседы с русским народом» - сначала периодически, с 1951 года — регулярно, а с 1953 года еженедельно. Автор многочисленных религиозных трудов, которые переведены на английский, немецкий, сербский, итальянский и японский языки.

Под псевдонимом Странник Дмитрий Шаховской занимался литературным творчеством — прозаическим и поэтическим. Он автор многочисленных стихотворных произведений. Став священником, отец Иоанн не замкнулся на религиозной проблематике. Диапазон его творчества весьма широк: от иронической поэзии до мистических рассуждений о тайнах Церкви и человека. Помимо чисто богословских трудов, им написаны сборник стихов и поэмы. «Книга лирики» (Париж, 1966), «Странствия. Лирический дневник» (Нью-Йорк, 1968), «Упразднение месяца» (Нью-Йорк, 1968), «Нескучный сад» (Калифорния, 1970), «Созерцания» (Сан-Франциско, 1971), «Избранная лирика» (Стокгольм, 1974), «Поэма о русской любви» (Париж, 1977). «Удивительная земля» (Калифорния, 1983; под псевдонимом Странник)..

В сборнике «К истории русской интеллигенции» Шаховской исследует творчество Л.Н. Толстого (Революция Толстого), Ф.М. Достоевского (Великий Инквизитор Достоевского) и А.И.Солженицына (Русский реализм).

 

О чем надо знать

Будучи пастырем в Сербии,  отец Иоанн задумал и реализовал идею создания так называемого «белого иночества» - пострижения в монахини женщин, которые при этом оставались жить в миру. Первой, принявшей в Белой Церкви тайный постриг от отца Иоанна с именем Мария, была княгиня Екатерина Михайловна Кугушева.

В русской эмиграции оказалось множество одиноких женщин, потерявших своих близких, которые ощущали потребность наполнить свою жизнь служением ближним и Богу.

«Перед всяким горящим сердцем, тоскующим по жизни небесной, теперь открываются три пути: путь черного иночества, облечения себя в одежду внешнего отделения от мира сего; путь белого иночества – облечения своего лишь сердца в одежду этого отделения, при формах жизни всех людей, и, наконец, третий путь – откол, отделение от единства церкви под тем или иным предлогом, – путь меньшей духовной любви к братьям, а значит, и к Богу», - писал Иоанн в своей работе «Белое иночество».

Монашество в миру многих открывалось уже после их смерти, причем тайные постриги отца Иоанна вызывали осуждение в среде русского духовенства и высшего руководства Русской Зарубежной Церковью в Сербии.

 

Прямая речь

О совести: «От совести многие люди хотели бы убежать, но это невозможно: совесть внутри человека, и человек несет ее всегда с собою.

Между земными силами мы не знаем более сильной и высокой, чем совесть… Человек чувствует себя в безопасности и может противостать целому свету, если совесть на его стороне».

О смерти: « Что такое смерть? Смерть — это совсем не гроб, не балдахин, не черная повязка на руке, не могила глине. Смерть — это, когда росток жизни нашей вылезет на поверхность земли и станет под прямые лучи Божьего солнца. Умереть и прорасти зерно жизни должно еще здесь, в земле. Это так называемое в Евангелии «рождение духом», «второе рождение» человека. Смерть же тела есть оставление ростком земли, выход из земли».

Старший научный сотрудник Российского института культурологии Людмила Езова об отце Иоанне: «Тем, кто встречал отца Иоанна в предвоенные годы молодым иеромонахом, на всю жизнь запомнился образ монаха-аскета, легкого, светлого, всем своим обликом опровергавшего укоренившийся взгляд на монашество, как на безрадостное отрицание мира».

Ничего я больше не хочу, -
Только дай мне, Господи, свечу,
Этот малый, тихий огонёк,
Чтоб его до смерти я берёг.
А когда, средь раннего утра,
Мне в Твой Дом идти придёт пора,
В тишине Своей, не пред людьми,
Сам из рук моих свечу возьми.

Дмитрий Шаховской, «Иночество»

 

7 фактов об архиепископе Иоанне

  • При рождении был крещен Дмитрием в честь святого Дмитрия Ростовского.
  • Прадед Дмитрия Шаховского - генерал-майор Иван Леонтьевич Шаховской - был героем Бородина, возглавлял корпус егерей Шаховского. Император Николай I называл его своей совестью.
  • В 1937 году был духовным руководителем добровольческой русской роты в рядах армии генерала Франко во время гражданской войны в Испании.
  • Одним из самых противоречивых решений отца Иоанна стало его первоначальное отношение к нападению нацистской Германии на Советский Союз. Он, как и часть эмиграции, был подвержен иллюзиям, видя в этой войне начало конца Советского Союза. «Промысл избавляет русских людей от новой гражданской войны, призывая на землю силы исполнить своё предназначение. Право на операцию свержения 3-го Интернационала поручается искусному, опытному в науке своей германскому хирургу. Лечь под его хирургический нож тому, кто болен, не зазорно. Операция началась», - писал он в выходившей в Германии газете «Новое Слово» 29 июня 1941 года. Однако в дальнейшем отец Иоанн более не делал подобных заявлений.
  • 24 июля 1944 года в Берлине Иоанн тайно отслужил службы о здравии тех, кто в опасности, и об упокоении душ уже убитых католиков, протестантов, православных, принимавших участие в заговоре 20 июля с целью убийства Гитлера, что с точки зрения Православной церкви являлось неканоничным (за инославных положена только частная, а не церковная молитва).
  • В военной Германии смог организовать издание в Лейпциге полной русской Библии и Евангелия. В условиях войны это казалось чудом. Сам отец Иоанн писал, что издание он смог оплатить, получив в дар от незнакомого человека за год до начала войны на Востоке большой бриллиант. 
  • В 1967 году в Париже вышла книга М.А.Булгакова Мастер и Маргарита с предисловием владыки Иоанна.

 

Материалы об архиепископе Иоанне

Биография князя Дмитрия Шаховского, архиепископа Иоанна Сан-Францисского

Поэт в клобуке архиепископа

Статья об архиепископе Иоанне в Википедии

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