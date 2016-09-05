Apple 13 сентября прекратит поддержку iPhone 4

Американская корпорация Apple объявила о полном прекращении аппаратной поддержки iPhone 4 и iPod classic. Устройства официально получат статус устаревших с 13 сентября.

Такое решение принято Apple в связи с ростом числа мобильных устройств, а также практически ежедневного обновления технологий. По словам представителей компании, поддерживать старые устройства становится нерационально, поскольку они становятся дорогими в производстве.

Отметим, производство iPhone 4 и iPad classic было прекращено еще пять лет назад. Теперь обслуживать ремонт аппаратов будут только в Калифорнии, где по закону Apple обязаны поддерживать данные устройства еще два года.