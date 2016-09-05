В Великобритании заочно приговорен следователь из списка Магнитского

Верховный суд Великобритании заочно приговорил к трем месяцам тюрьмы фигуранта списка Магнитского, бывшего следователя российского МВД Павла Карпова за отказ дать показания суду. Об этом сообщается на сайте проекта Law and order in Russia («Закон и порядок в России»)

В размещенном пресс-релизе отмечается, что 39-летний Карпов «виновен в неявке в суд для предоставления ответов и информации по делу», и должен быть «заключен в тюрьму на три месяца». Ранее судебный распорядитель вынес Карпову соответствующее постановление, которое он проигнорировал.

В Верховном суде отметили, что Павел Карпов ранее отказался платить судебные издержки по делу о защите чести и достоинства, инициированному им самим четыре года назад. «Карпов должен выплатить фонду Hermitage Capital Management более 1,13 млн долларов за производство по делу о защите чести и достоинства. Более 877 тысяч долларов от указанной суммы остается неупалченными Карповым».

В июле 2016 года фонд Hermitage обратился в суд, чтобы добиться выплаты этого долга. Однако Павел Карпов не явился на судебное заседание, и после нескольких судебных извещений суд вынес решение о неподчинении судебному постановлению.

Официального подтверждения этой информации от британских властей, равно как и от участников процесса, пока нет.