Казахстан сообщил о задержании планировавших теракты в Москве радикалов

Комитет Национальной безопасности республики Казахстан рассказал о ликвидации двух группировок, которые планировали провести теракты на территории России. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В пресс-релизе говорится, что в феврале 2016 года были задержаны члены группировки, намеревавшиеся совершить масштабные теракты в Москве и Казахстане по примеру «парижских событий» в ноябре 2015 года.

Пятеро граждан Казахстана, России и Таджикистана были арестованы и осуждены в Астане.

Ячейка из четырех граждан Средней Азии была арестована в Москве. Преступники планировали совершить теракты во время празднования Дня Победы.

Кроме того, 30 августа был задержан ранее судимый приверженец радикального исламизма. При нем было обнаружено три килограмма взрывчатки.