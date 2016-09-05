В Дагестане задержаны два руководителя уголовного розыска

Cотрудники ФСБ задержали в Дагестане замглавы уголовного розыска местного управления МВД и начальника уголовного розыска Хасавюрта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Гимбат Лахиялов и Расул Садуева подозреваются по делу о вымогательстве. В понедельник, 5 сентября, по месту жительства и на рабочих местах были организованы обыски.

Как, в свою очередь, уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, задержание связано с делом бывшего главы ОВД «Кизилюртовский» Асхабали Заирбекова, который обвиняется в организации преступной группировки и разбое. В настоящее время следователи проверяют причастность задержанных к преступной деятельности Заирбекова.