Глава «Вымпелкома» объявлен в розыск по делу о взятке

Фигурантом уголовного дела о взятке руководителя компании «Т Плюс» Бориса Вайнзихера и совладельца группы компаний «Ренова» Евгения Ольховикова стал глава «Вымпелкома» Михаил Слободин. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Следственного комитета России (СК РФ) Владимира Маркина.

«Фигурантами уголовного дела являются Михаил Слободин, Евгений Ольховик, Борис Вайнзихер, последовательно являвшиеся руководителями ЗАО "КЭС" в период с 2007 по 2014 год, а также другие пока неустановленные лица», — заявил он агентству, добавив, что местонахождение Слободина сейчас устанавливается.

Источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что он сейчас находится в Лондоне.

«Гендиректор "Вымпелкома" Михаил Слободин стал фигурантом дела о даче взяток бывшим руководителям Коми. Он уехал за рубеж и в настоящее время находится в Лондоне», — сказал источник.

Эту информацию в Великобритании подтвердил сам Слободин, пишет Вloomberg. Он также сообщил, что не знает о расследовании, проводимом СК РФ.

Сегодня стало известно, что Ольховик и Вайнзихер задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в даче взятки в особо крупном размере. Им инкриминируют дачу взятки размером 800 млн рублей экс-руководству республики Коми.