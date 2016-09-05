КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

КНДР осуществила запуск трех баллистических ракет в направлении Японского моря, сообщает южнокорейское агентство «Ренхап».

Как отмечается в заявлении Комитета начальников штабов Южной Кореи, ракеты были запущены из уезда Хванчжу провинции Хванхэ-Пукто около 12:14 по местному времени (06:14 по Москве). Пока Сеулу не удалось установить ни тип ракет, ни дальность их полета.

3 августа Северная Корея произвела пуск баллистической ракеты типа «Нодон», которая упала к западу от японской префектуры Акита, на 250 километров углубившись в исключительную экономическую зону Японии. 24 августа был произведен пуск ракеты с борта подводной лодки, которая пролетела 500 километров и на 80 километров углубилась в зону опознавания ПВО Японии. Хотя военные КНДР заявили, что дальность полета была умышленно скорректирована за счет высокого угла пуска и навесной траектории полета с тем, чтобы не причинить вреда соседним странам, Токио воспринял этот запуск как серьезную угрозу, созвав в экстренном порядке заседание Совета национальной безопасности.

3 сентября президент Южной Кореи Пак Кын Хе заявила о том, что она договорилась со своим российским коллегой Владимиром Путиным усилить стратегический диалог по северокорейской ядерной проблеме. Президенты двух стран провели переговоры в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке. Пак Кын Хе подчеркнула, что северокорейское ядерное оружие является для Сеула «смертельной угрозой», так как ракеты КНДР с боевыми зарядами могут достичь Южной Кореи в течение нескольких минут.