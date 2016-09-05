«Левада центр» признан иноагентом

Российская негосударственная исследовательская организация «Аналитический центр Юрия Левады» («Левада центр») внесен Минюстом в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В соответствии с Федеральным законом "О некоммерческих организациях" 05.09.2016 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, включена Автономная некоммерческая организация "Аналитический Центр Юрия Левады"», — сказано в сообщении министерства.

Минюст заявил, что факт выполнения организацией функций иноагента был выявлен в ходе внеплановой проверки документов Главным управлением ведомства.

С запросом на организацию такой проверки в министерство юстиции обращался лидер общественного движения «Антимайдан», член Совета Федерации Дмитрий Саблин.

«Левада центр», названный так в честь российского социолога Юрия Левады, является негосударственной организацией, которая специализируется на социологических и маркетинговых исследованиях, проводя их как по собственной инициативе, так и по заказу. Он первым в стране — начиная с 1988 года — организовал подобные исследования всероссийского масштаба.

Напомним, первое в РФ дело по статье 330.1 Уголовного кодекса — о злостном уклонении от исполнения требований законодательства об иностранных агентах — было возбуждено в конце июня нынешнего года, в отношении председателя союза «Женщины Дона» Валентины Череватенко.