В «Левада центре» выразили надежду на скорый выход из реестра иноагентов

Заместитель директора автономной некоммерческой организации «Аналитический центр Юрия Левады» («Левада центр») Алексей Гражданкин заявил о намерении избавиться от присвоенного ей статуса иностранного агента в ближайшее время, передает «Интерфакс».

По словам Гражданкина, «Левада центр» орментирован преимущественно «на внутрироссийского клиента» и активно сокращает количество своих договоров с иностранными клиентами. «Надеемся, что этот статус с нас снимут», — резюмировал представитель «Левада центра».

Гражданкин заверил, что в большинстве своем проводимые организацией исследования не имеют отношения к социально-политической проблематике, а «носят и вовсе закрытый характер» — то есть маркетинговый, поэтому после окончания все полученные данные передаются напрямую клиенту и не «опубличиваются».

Он также сообщил, что в настоящее время центр не проводит опросов по темам, связанным с предвыборной кампанией. Подобные опросы, по его словам, были организованы ранее — с целью определить настроение избирателей. «Однако позднее законодательство нам уже не позволяет публиковать результаты такого рода опросов», — пояснил замдиректора «Левада центра».

Гражданкин утверждает, что присвоенный организации статус иностранного агента не окажет критичного влияния на ее деятельность, хотя и «создас определенные сложности в части взаимодействия» с партнерами.

Напомним, о решении министерства юстиции РФ присвоить «Левада центру» статус иноагента с включением его в соответствующий реестр стало известно сегодня. Это решение стало итогом внеплановой проверки, начатой после обращения в Минюст предводителя движения «Антимайдан», сенатора Дмитрия Саблина.