ФАС обвинила МВД в нарушении законности ряда аукционов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) обнародовала информацию о нарушениях со стороны МВД. Незаконными признаны действия в отношении аукционов на закупку автотранспортных средств, оборудованных сигнально-громкоговорящими установками. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В документации к ряду аукционов 2014-1015 годов МВФ России предъявляла требования к сигнально-громкоговорящим установкам, которым соответствовала продукция лишь одного производителя. Кроме того, комиссия ФАС признала необоснованными отдельные требования МВД, например, касающиеся конструктивного исполнения отдельных элементов изделия. По мнению ФАС «они не влияют на эксплуатационные характеристики продукции».

Комиссия ФАС пришла к выводу, что подобные условия создавали препятствия для участия в аукционах других производителей сигнально-громкоговорящих устройств. При этом такие производители активно сотрудничали с другими ведомствами и министерствами, успешно поставляя свои изделия.

«Установление заказчиком технических требований к закупаемой продукции в первую очередь должно осуществляться применительно к функциональным характеристикам и эксплуатационным показателям, которые при конструктивном исполнении изделия могут быть достигнуты различными способами», – подчеркнул начальник Управления контроля сухопутного и морского вооружения, военной техники связи ФАС России Андрей Грешнев.

Напомним, что в августе 2016 года ФАС раскрыла крупнейший картель России. Комиссия выявила целый ряд нарушений при проведении торгов на поставку имущества для МВД, ФСБ и ФТС России.