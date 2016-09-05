Поэтесса Новелла Матвеева умерла на 82-м году жизни

Поэтесса, бард, драматург и литературовед Новелла Матвеева скончалась на 82-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя главного редактора «Литературной газеты» Леонида Колпакова.

«Мы только что получили очень печальное известие — скончалась Новелла Николаевна Матвеева. Это произошло вчера [4 сентября] на ее даче недалеко от Химок», — сказал Колпаков.

Место и время прощания с Матвеевой будут объявлены позже.

Информацию о том, что Новелла Матвеева ушла из жизни подтвердил главный редактор «Литературной газеты», писатель Юрий Поляков. «Мне позвонили и сообщили печальное известие: что скончалась Новелла Матвеева. Очень жаль – это большая потеря», — сказал в интервью РИА Новости.

По его словам, Матвеева была «уникальным явлением», поскольку никогда не зависела от политического устройства страны, находясь в своем «литературном мире».

«Последние 15 лет, после того как интерес к поэзии упал, а в политические игры она не играла, у нас в "Литературке" она была постоянным автором, публиковалась с большими подборками стихов, — рассказал главред газеты. – У нее был свой литературный мир, свои представления об искусстве, о жизни, свой интеллигентный высококультурный стих, который сегодня на фоне падания культурного уровня выглядел, как реинкарнация Серебряного века».