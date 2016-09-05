Генпрокуратура направила Мединскому второе за год представление

Генеральная прокуратура России внесла представление главе Минкультуры РФ Владимиру Мединскому, чье ведомство уже на протяжении шести лет не может установить порядок ввоза в страну культурных ценностей для личного пользования. Об этом сообщается на сайте надзорного ведомства.

Летом 2010 года В 2010 году Россия, Белоруссия и Казахстан договорились, что при ввозе на территорию Таможенного союза (ТС) культурные ценности для личного пользования сборы можно не платить. Министерство культуры до сих пор не разработала регламента, как получить эти льготы. Вместо этого ведомство берет деньги за экспертизу предметов и вынесение решения, культурная это ценность или нет. При этом, по закону, плату за экспертизу можно брать только за вывозимые ценности.

В Генпрокуратуре подчеркнули, что это бездействие Минкультуры препятствует реализации Соглашения, а также «создает предпосылки для коррупционных проявлений со стороны сотрудников таможенных органов и экспертов».

Представление Владимиру Мединскому внесено с целью устранения выявленных генпрокуратурой нарушений. Результаты его рассмотрения контролируются.

Это уже второе представление для чиновника за один год. В мае Генпрокуратура уже направляла представление Мединскому. Тогда в надзорном ведомстве сочли, что Минкульт создает условия для незаконного вывоза культурных ценностей за границу, закрывая глаза на злоупотребления со стороны экспертов, которые сильно занижают стоимость произведений искусства, что способствует недополучению налогов с их продажи.