Встреча Путина и Обамы началась на саммите G20

Лидеры России и США Владимир Путин и Барак Обама начали двустороннюю встречу на полях саммита G20 в Китае. Об этом сообщает ТАСС.

Российскую сторону в переговорах представляют глава МИД РФ Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков. В делегацию Обамы вошел, в частности, госсекретарь Джон Керри.

Лидеры общаются в одном из залов двусторонних мероприятий в Международном выставочном центре города Ханчжоу.

Мероприятия стало закрытым для прессы. Перед тем как удалиться в зал переговоров, лидеры двух стран обменялись рукопожатиями.

Отметим, накануне, после начала саммита, Путину и Обаме удалось в течение дня коротко пообщаться несколько раз. Инициатором сегодняшней встречи, как сообщали СМИ, стал лидер США. Ожидается, что Путин и Обама затронут темы ситуации в Сирии и на Украине.

Отметим, в последний раз президенты России и США общались на климатической конференции в Париже в конце ноября 2015 года.