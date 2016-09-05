Партия Меркель проиграла местные выборы противникам мигрантов

Христианско-демократический союз канцлера ФРГ Ангелы Меркель занял третье место на региональных выборах в земле Мекленбург-Передняя Померания, сообщает AFP со ссылкой на первые данные подсчетов голосов.

Партия Меркель набрала на выборах 19% голосов избирателей, пропустив вперед правопопулистскую «Альтернативу для Германии» (21%) и Социал-демократическую партию (30,5% голосов). к которой принадлежит премьер-министр земли Эрвин Зеллеринг. Явка избирателей составила 61,6%, что выше, чем в 2011 году (51,5%).

«Избиратели четко дали понять, что они против катастрофической миграционной политики Меркель. Они поставило ее на место», — заявила один из лидеров «Альтернативы для Германии» Фрауке Петри.

Как отмечают эксперты, именно эти региональные выборы стали своего рода проверкой перед предстоящими в 2017 году всеобщими федеральными выборами. Именно земля Мекленбург-Передняя Померания в 1990 году позволила Меркель пройти в бундестаг. Поздравления евроскептикам, обошедшим ХСД, уже выразили Марин Ле Пен и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе.