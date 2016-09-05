Глава сгоревшей в Москве типографии пришел к следователю с повинной

Руководитель типографии на северо-востоке Москвы, где при пожаре 27 августа погибли 17 человек, сам явился к следователю с повинной, после чего был задержан. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя столичного главка СКР Юлию Иванову.

«В результате грамотно спланированной следственной тактики был установлен контакт с гендиректором типографии ООО "Печатный экспресс" Сергеем Москвиным, который под тяжестью собранных доказательств принял решение прибыть в следственные органы с явкой с повинной», - отметила она.

В ближайшее время будет решаться вопрос об избрании меры пресечения в отношении Москвина. В настоящее время ведутся следственные действия с его участием. Кроме того, выясняется местонахождение главного инженера Антона Яцкова, которого объявили в федеральный розыск по заочно предъявленному обвинению в нарушении требований пожарной безопасности.

Отметим, при пожаре в типографии погибли 14 граждан Киргизии и трое россиян.