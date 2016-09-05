Американцы купили права на показ «Смешариков» под новым названием

Права на показ в США российского мультипликационного фильма «Смешарики», который выйдет на американские экраны под названием «Кикорики», приобрела компания Shout! Factory, пишет издание Hollywood Reporter.

В стоимость сделки входят права на распространение переименованных «Смешариков» — двух полнометражных мультфильмов «Смешарики. Легенда о золотом драконе» и «Смешарики. Начало» — в кинотеатрах и интернете.

Вице-президент Shout! Factory по слияниям и поглощениям Джордан Филдз аргументировал покупку российских мультфильмов их нацеленностью на американскую аудиторию, поскольку сценарии в целом носят остросюжетный характер и были адаптированы для экрана «ветеранами анимации Голливуда».

Между тем в 2018 году ожидается выход на российские экраны очередного полнометражного мультфильма «Смешарики».