МВД возразило ФАС на обвинение в нарушениях при закупке машин

В министерстве внутренних дел РФ прокомментировали выдвинутые Федеральной антимонопольной службой (ФАС) России обвинения в нарушении законодательства в ходе аукционов по закупке служебного транспорта с проблесковыми маячками.

Антимонопольщики, предъявляя претензии силовому ведомству в связи с аукционами, которое оно проводило в 2014-2015 годах, ссылались на то, что предъявленные в сопроводительной документации требования к сигнальным устройствам («мигалкам») соответствовали продукции только одного конкретного производителя. По мнению специалистов ФАС, часть этих требований не играли существенной роли, поскольку не оказывали влияния на характеристики проблесковых маячков.

В МВД возразили, приведя в доказательство своей правоты постановление правительства о закупке специальных автомобилей для дежурных частей. «Права и законные интересы поставщиков данных автомобилей, как участников аукциона, а не как производителей сигнально-говорящих установок (не являющихся предметом закупки), не нарушены», — говорится в сообщении пресс-службы силового ведомства.

При этом в МВД заверили, что на самом деле предъявленным техническим требованиям к характеристикам «мигалок» могла соответствовать продукция нескольких производителей.