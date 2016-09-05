Олланд сообщил о новой встрече «нормандской четверки» в ближайшие недели

Президент Франции Франсуа Олланд сообщил на своей странице в Facebook, что в ближайшее время «нормандская четверка» может снова собраться по вопросу урегулирования конфликта в Донбассе.

«На Украине мы должны продолжить минский процесс, урегулировать текущие блокирующие моменты, в частности, связанные с введением особого статуса, ситуацией с безопасностью и отсутствием доверия между сторонами. Мы условились организовать в ближайшие недели саммит с участием Германии, Франции, России и Украины», – написал он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль еще не решил, будет ли Россия участвовать в этом саммите, пишет «Интерфакс»

«Предстоит проделать еще немалую работу перед тем, как окончательно определиться», – заявил Песков.

12 августа СМИ сообщили, что Россия может разорвать дипломатические отношения с Украиной из-за событий в Крыму.

Кроме того, стало известно, что Владимир Путин отказался даже рассматривать предложение президента Украины Петра Порошенко о возможности встречи «нормандской четверки» на саммите в Китае.