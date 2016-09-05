05 сентября 2016, 09:58
Лавров и Керри снова не договорились по Сирии
Очередной разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри не увенчался успехом по вопросу Сирии. Встреча политиков прошла в Китае в рамках саммита G20, пишет агентство Bloomberg.
Джон Керри и Сергей Лавров снова не смогли преодолеть разногласия по поводу возможной сделки о прекращении огня с Сирией. Вопрос о согласовании сделки по Сирии остается открытым.
Россия и США смогли договориться по многим техническим вопросам, касающимся урегулирования ситуации в Сирии, сообщалось ранее. Однако по-прежнему переговоры затрудняют серьезные разногласия двух держав.
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