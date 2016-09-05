Лавров и Керри снова не договорились по Сирии

Очередной разговор министра иностранных дел России Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри не увенчался успехом по вопросу Сирии. Встреча политиков прошла в Китае в рамках саммита G20, пишет агентство Bloomberg.

Джон Керри и Сергей Лавров снова не смогли преодолеть разногласия по поводу возможной сделки о прекращении огня с Сирией. Вопрос о согласовании сделки по Сирии остается открытым.

Россия и США смогли договориться по многим техническим вопросам, касающимся урегулирования ситуации в Сирии, сообщалось ранее. Однако по-прежнему переговоры затрудняют серьезные разногласия двух держав.