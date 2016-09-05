«Турецкий поток» пройдет мимо Болгарии

Несмотря на новое разрешение от властей Турции на прокладку газопровода «Турецкий поток» он не будет строиться в соответствии с прежней конфигурацией, которая предполагает прохождение газопровода через территорию Болгарии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу «Газпрома» Алексея Миллера.

«Нет, речь идет исключительно о переоформлении всех выданных ранее разрешений на "Турецкий поток", морской газопровод из России в Турцию», - так он прокомментировал возможность продолжения газопровода в Европу.

Однако Миллер заметил, что Турция предоставляет возможность поставок российского газа в Европу по границе с Грецией.

Отметим, поставки газа в Европу предполагал прежний проект - «Южный поток», олнако после запрета Еврокомиссии Россия отказалась от его реализации.