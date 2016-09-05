Обама придумал ответ на оскорбление президента Филиппин

Американский лидер Барак Обама пригрозил отменить запланированную встречу со своим филиппинским коллегой Родриго Дутерте, который обозвал его «сукиным сыном» и посоветовал не выступать с нотациями о правах человека, передает Associated Press.

Президент США заявил, что поручил своей команде связаться с администрацией главы Филиппин и поинтересоваться, «когда можно рассчитывать на конструктивные и продуктивные переговоры».

Самого Дутерте Обама назвал «ярким парнем» — более ярким, чем, по его мнению, президент РФ Владимир Путин. Идея сравнить лидеров Филиппин и России пришла американскому лидеру после встречи с Путиным на саммите «большой двадцатки» в китайском городе Ханчжоу. При этом Обама признал, что тон их встреч с российским коллегой, «как правило, откровенный, без обиняков, деловитый».

Оскорбления в адрес президента США Родриго Дутерте позволил себе 4 сентября на пресс-конференции в преддверии Восточноазиатского саммита в Лаосе. «Не надо бросаться вопросами и заявлениями», — посоветовал политик своему американскому коллеге, после чего назвал его «сукиным сыном» (некоторые СМИ перевели это выражение как «сын шлюхи») и пообещал проклясть на саммите.