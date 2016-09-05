Обама назвал Путину условие снятия санкций c России

Президент США Барак Обама в ходе личной встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным подчеркнул, что до реализации Минских соглашений санкции против России не отменят, сообщает РИА Новости.

По словам Барака Обамы, переговоры с президентом России прошли в деловом ключе и продолжались дольше, чем было изначально запланировано. Стороны обсудили острые вопросы, касающиеся Сирии и Украины.

«Мы провели продуктивные переговоры о том, как будет выглядеть реальный режим прекращения огня, что позволит нам — РФ и США — сфокусироваться на общих врагах, таких как ИГ и «Ан-Нусра» (террористические организации, запрещенные в России). Но учитывая пробел в доверии, который существует, это были серьезные переговоры, и пока нам не удалось сблизить позиции так, чтобы это (соглашение) заработало», — заявил Обама на пресс-конференции.

По его словам, в ближайшие дни Россия и США продолжат дальнейшую работу для достижения соглашения по Сирии. Обама уже поручил госсекретарю США Джону Керри начать проработку соответствующего документа. По его словам, тоже самое Владимир Путин поручил министру иностранных дел Сергею Лаврову.

Политики также обсудили недавно поднятый вопрос о кибербезопасности. Однако, на этот раз, главы стран обговорили кибербезопасность в целом. Напомним, что российская сторона не раз заявляла о том, что не имеет отношения к хакерским атакам серверов США.

«Обычно наши встречи с Путиным проходят в открытом, честном, деловом тоне, и эта (встреча) не стала исключением», — резюмировал Барак Обама.