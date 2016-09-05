Новак сообщил детали договоренности по нефти с Саудовской Аравией

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил по итогам саммита G20, что одним из совместных шагов России и Саудовской Аравии по стабилизации нефтяного рынка может стать заморозка добычи нефти на уровне июля — сентября, передает РИА Новости.

По словам министра, эксперты из двух стран внимательно изучили различные инструменты по стабилизации рынка и признали заморозку добычи эффективным инструментом. «Мы детально проработали, какие могут быть инструменты для реализации совместных действий. Это могут быть и инструменты заморозки, инструменты установления потолков, инструменты даже такие, как сокращение добычи», — сказал Александр Новак.

Руководитель Минэнерго РФ уточнил, что Россия и Саудовская Аравия изучают возможность заморозки добычи на месяц, три месяца либо более длительный период.

Ранее сообщалось, что министры энергетики России и Саудовской Аравии подписали совместное заявление в целях стабилизации рынка нефти. В документе министры сообщили о наличии обоюдных долгосрочных вызовов на рынке нефти. Кроме того, было отмечено заметное мировое сокращение капитальных расходов на нефтедобычу и массовый перенос на более поздний срок инвестиционных проектов.