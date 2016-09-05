Россия и Саудовская Аравия совместно стабилизируют нефтяной рынок

Министр энергетики РФ Александр Новак и министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Королевства Саудовская Аравия Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех договорились о совместных или в кооперации с другими производителями нефти действиях в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. Об этом сообщает ТАСС.

В совместном заявлении министры сообщил о наличии обоюдных долгосрочных вызовов на рынке нефти. Кроме того, было отмечено заметное мировое сокращение капитальных расходов на нефтедобычу и массовый перенос на более поздний срок инвестиционных проектов. Что, в свою очередь, стало причиной неустойчивой ситуации на долгосрочном нефтяном рынке.

«С учетом вышеизложенного министры отметили особую важность конструктивного диалога и тесного взаимодействия между крупнейшими странами-производителями в целях поддержания стабильности на рынке нефти и обеспечения устойчивого уровня инвестиций в долгосрочной перспективе. В этой связи министры договорились действовать совместно или в кооперации с другими производителями нефти», — сказано в заявлении.

По итогам совместных консультаций будет создана мониторинговая рабочая группа, которая будет отслеживать рыночные показатели и вырабатывать рекомендации для обеспечения стабильности и предсказуемости рынка.

По данным торгов, после оглашения совместного заявления России и Саудовской Аравии стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в ноябре 2016 г. на бирже ICE в Лондоне поднялась до 49,15 долларов на 5,4% по состоянию на 12:40.

Но уже в 12.55 по мск цены на нефть частично нивелировали рост до 4,2% и составили 48,57 долларов за баррель.