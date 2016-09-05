СМИ сообщили о задержании ФСБ совладельца «Реновы» Ольховика

Cовладелец «Реновы» Евгений Ольховик и руководитель компании «Т Плюс» Борис Вайнзихер, которого СМИ называют соратником главы «Роснано» Анатолия Чубайса, задержаны сотрудниками ФСБ по подозрению в даче взятки в особо крупном размере, сообщает Legal Report.

Между тем, представитель «Реновы» Андрей Шторх заявил в интервью RNS, что не может подтвердить задержание Ольховика и Вайнзихера. «У меня нет информации по этому поводу», — сказал Андрей Шторх.

Ранее в понедельник в компании «Т Плюс», входящей в холдинг «Ренова», были проведены обыски. По информации Следственного комитета России, обыски связаны с уголовным делом по факту дачи взяток бывшему руководству республики Коми на сумму более 800 млн рублей за установление выгодных для энергокомпаний тарифов.

По данным следствия, в течение 2007–2014 годов фигуранты дела, действуя в интересах ЗАО «КЭС», правопреемником которого является «Т Плюс», и аффилированных с ним организаций, передавали взятки властям Коми, в настоящее время являющимся фигурантами уголовного «дела о преступном сообществе Гайзера» (экс-главы Республики Коми Вячеслава Гайзера, - прим. ред.). За деньги и иное имущество компании пытались установление максимально выгодные для себя тарифы на тепло и электроэнергию в регионе.